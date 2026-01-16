Личный пирс российского поп-короля в Подмосковье сделают общественным

Министерство экологии Московской области обязало Филиппа Киркорова открыть доступ к его личному пирсу на берегу Москвы-реки в подмосковном Красногорске. Решение принято по итогам проверки документов на объект, где выявлены грубые нарушения при строительстве и использовании береговой полосы.
Пристань размерами 235 на 82 метра возвели в 2021 году как часть огромного комплекса особняка артиста. Сразу после постройки ее обнесли забором, полностью перекрыв подход к воде. Проверка установила: Киркоров не получил своевременно разрешение от Росимущества на использование участка земли у воды, не оформил разрешение на строительство, не ввел объект в эксплуатацию и не поставил на кадастровый учет. Кроме того, в договоре с Минэкологии указана неверная акватория — Волга вместо Москвы-реки, передает телеграм-канал Mash.
В итоге пирс признан незаконным в части частного владения и подлежит переводу в общественный статус. Береговая полоса шириной 20 метров по закону должна оставаться свободной для всех.
Участок берега Киркоров приобрел в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. За годы там выросли несколько домов, спа-комплекс, теннисный корт, качели и высокий забор, полностью изолирующий территорию от посторонних. На предписание Росприроднадзора добровольно демонтировать заграждение артист не отреагировал. Суд по делу о признании сделки по продаже участка недействительной назначен на конец января 2026 года.
