Личный пирс российского поп-короля в Подмосковье сделают общественным

Пристань размерами 235 на 82 метра возвели в 2021 году как часть огромного комплекса особняка артиста. Сразу после постройки ее обнесли забором, полностью перекрыв подход к воде. Проверка установила: Киркоров не получил своевременно разрешение от Росимущества на использование участка земли у воды, не оформил разрешение на строительство, не ввел объект в эксплуатацию и не поставил на кадастровый учет. Кроме того, в договоре с Минэкологии указана неверная акватория — Волга вместо Москвы-реки, передает телеграм-канал Mash.