Жители Ростовской области могут заработать на сборе шишек. В Ростовской области начался сбор шишек. Об этом сообщили Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
«Речь идёт о шишках сосны крымской. Их сбор ведётся в Усть-Донецком районе для заготовки посевного материала. С его помощью будут выращиваться новые саженцы в Нижнекундрюченском питомнике», — сообщили в ведомстве.
За килограмм собранных шишек можно получить 30 рублей. Они должны быть целыми, гладкими и ровными.
Посевной материал можно привезти до 1 марта 2026 года по адресу: станица Нижнекундрюченская, улица Песчаная, 3.