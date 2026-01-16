Ричмонд
Жители Ростовской области могут заработать на сборе шишек

В Ростовской области начался сбор шишек.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«Речь идёт о шишках сосны крымской. Их сбор ведётся в Усть-Донецком районе для заготовки посевного материала. С его помощью будут выращиваться новые саженцы в Нижнекундрюченском питомнике», — сообщили в ведомстве.

За килограмм собранных шишек можно получить 30 рублей. Они должны быть целыми, гладкими и ровными.

Посевной материал можно привезти до 1 марта 2026 года по адресу: станица Нижнекундрюченская, улица Песчаная, 3.