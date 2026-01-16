Благочестивая «царица муз». Как Волконская «подружилась» с Александром I

На Эсквилинском холме на юго-востоке Рима расположена уютная вилла и парк, на территории которого находятся древнеримские развалины акведука, построенного в 52 году н.э. В 19 веке 11 акров этой земли приобрела русская княгиня, известная светская львица Зинаида Волконская. Она захотела превратить сельхозугодия в романтический сад, в котором в тени деревьев пролегали Аллея Памяти и Аллея Мертвых, где римские вазы и статуи утопали в окружении роз. Нашлось в парке и место для небольшого бюста царя Александра I, с которым хозяйку связывала долгая дружба. Бюст его стоял на колонне красного гранита, использовавшегося при строительстве его памятной колонны в Санкт-Петербурге.
Для строительства виллы Волконская привлекла архитектора Джованни Аззури, который помог воплотить ее идеи в жизнь. В 30-ые годы пригородная резиденция была готова. Княгиня превратила это место в центр, где проходили балы и салонные встречи. У нее в гостях бывали Джеймс Фенимор Купер, Стендаль, Вальтер Скотт. В гости к княгине приезжали писатель Николай Гоголь и композитор Михаил Глинка. Именно здесь, по преданию, Гоголь обдумывал свой роман «Мертвые души», а позже описал это место в повести «Ночи на вилле», которая, увы, осталась неоконченной.
Представительница княжеского рода Белосельских, Зинаида Александровна была одной из ярчайших личностей культурной жизни первой половины XIX века как в России, так и за рубежом. Красивая, талантливая особа, она как магнит притягивала к себе знаменитых литераторов, музыкантов и политиков. Александр Пушкин называл ее «царицей муз и красоты», а Дмитрий Веневитинов в своей элегии восклицал «Зачем, зачем так сладко пела ты? Зачем и я внимал тебе так жадно?». Ее литературный салон был культурной меккой, к которой стремились представители светского общества, ценители изящных наук и искусств.
В день рождения княгини SPB.AIF.RU вспоминает непростые отношения, которые связывали ее с молодым императором Александром I.
Царская подруга.
«Только Вы умеете делать приятными всех, с кем Вы общаетесь, поскольку Вы сами одарены той любезностью, которая заставляет всех чувствовать себя рядом с Вами легко и непринужденно. Поэтому часы, проведенные рядом с Вами, доставляют истинную радость», — писал в 1813 году императора Александр I фрейлине Зинаиде Волконской.
Самодержца и обворожительную красавицу связывали долгие годы дружбы. Они познакомились, когда дочь посланника при Саксонском дворе, князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, еще не была замужем. В 1808 году она являлась фрейлиной при Прусской королеве Луизе. Александр Павлович обратил внимание на прекрасно образованную девушку, которая обладала литературными и музыкальными талантами. То, как они общались и обменивались любезностями, сразу породило массу слухов и сплетен. Тем более в тот период император переживал непростой период в отношениях со своей фавориткой Марией Нарышкиной. В свете заговорили, что у императора появилась новая «дама сердца». Правда, погасить слухи помог скорый брак Зинаиды. Девушка в 1811 году вышла замуж за егермейстера князя Никиту Волконского.
Тот был известен тем, что в 1808 году Александр I послал его лично с письмом к Наполеону I. Эта встреча затем легла в основу некоторых исторических анекдотов. По легенде в тот вечер Наполеон сказал Волконскому:
«Передайте вашему государю, что я его друг, но чтобы он остерегался тех, которые стараются нас поссорить. Если мы соединимся, мир будет наш. Вселенная подобна этому яблоку, которое я держу в руках. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину. Для этого нам только нужно быть согласными, и дело сделано».
На это, как пишут историки, русский император ответил: «Сначала он удовольствуется одной половиной яблока, а там придёт охота взять и другую».
Интересно, что брак не отдалил княгиню от общения с императором. Наоборот, они стали чаще общаться. Вместе со своим мужем они сопровождали Александра I во время его заграничных походов. Их вместе видели в Лондоне и в Париже. С окончанием войны император со свитой вернулся в Петербург, где его ждали дела первой государственной важности, жена и возлюбленная Мария Нарышкина, которая не готова была терпеть новую фаворитку в окружении императора. Его общение с княгиней становилось все более редким. Тем не менее, их переписка сохранилась. Сейчас подлинники французских писем Александра I Зинаиде Волконской хранятся в библиотеке Хутон Гарвардского университета (США). По ним можно судить, каким галантным было их общение.
Их эпистолярный роман прервала смерть императора. По воспоминаниям историков, когда гроб с телом царя стоял в Архангельском соборе Московского Кремля, проститься с ним приехала и Волконская. Статная дама, чье лицо скрывала черная вуаль, поклонилась праху и оставила венок незабудок. Юный камер-юнкер и поэт Михаил Дмитриев узнал в незнакомке известную княгиню.
«Нет брани злее той, которую они извергают».
Жизнь Волконской в России переменилась после смерти императора. Политическая жизнь в стране была накалена. После громкого восстания декабристов княгиня имела смелость поддержать жен опальных офицеров. К тому же среди них была ее родственница — Мария Волконская, супруга брата ее мужа. После того, как она устроила проводы Волконской и Екатерины Трубецкой в Сибирь, над ней был установлен тайный надзор полиции.
«Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг», — так говорилось о ней в одном из докладов.
Вскоре Зинаида Александровна обращается к Николаю I c просьбой отправиться за границу. Он дал согласие, и княгиня уезжает в любимый ею Рим, где создает литературный салон, слава о котором шла на всю Европу.
Умерла Зинаида Александровна 24 января 1862 года в возрасте 72 лет. По одной из версий, она подхватила простуду, отдав на улице нищенке свое пальто. Стоит отметить, что в Риме местная беднота называли русскую аристократку Благочестивой. И по сей день одна из улиц вечного города носит имя в ее честь.