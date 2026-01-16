Благочестивая «царица муз». Как Волконская «подружилась» с Александром I

Интересно, что брак не отдалил княгиню от общения с императором. Наоборот, они стали чаще общаться. Вместе со своим мужем они сопровождали Александра I во время его заграничных походов. Их вместе видели в Лондоне и в Париже. С окончанием войны император со свитой вернулся в Петербург, где его ждали дела первой государственной важности, жена и возлюбленная Мария Нарышкина, которая не готова была терпеть новую фаворитку в окружении императора. Его общение с княгиней становилось все более редким. Тем не менее, их переписка сохранилась. Сейчас подлинники французских писем Александра I Зинаиде Волконской хранятся в библиотеке Хутон Гарвардского университета (США). По ним можно судить, каким галантным было их общение.