В Госдуму внесен проект о медобследовании мигрантов в течение 30 дней после въезда

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с главами думских фракций и вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Проектом предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». По действующим нормам, после въезда в Россию мигранты должны пройти медобследование в течение 90 дней. Это необходимо, чтобы врачи могли выявить отсутствие опасных инфекций и ВИЧ, а также исключить наркотическую зависимость. Кроме того, приезжающих могут обязать проходить аналогичное обследование ежегодно, если они задержатся в стране более чем на 30 дней. Платить за посещение врача мигранту нужно будет самостоятельно.