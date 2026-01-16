Названы самые востребованные рабочие профессии в РФ: кто возглавил рейтинг

Самыми востребованными рабочими специальностями в России по итогам 2025 года стали электрогазосварщики, литейщики и обработчики рыбы. Согласно исследованию «Авито Работа», на которое ссылается ТАСС, количество вакансий по этим профессиям за год увеличилось более чем вдвое.
Лидером рейтинга оказались электрогазосварщики: число предложений работы для них выросло в 2,7 раза (+172%). Средняя зарплата, предлагаемая новым сотрудникам, достигла 104 469 рублей. В обязанности этих специалистов входят сварочные работы при строительстве, монтаже и ремонте металлоконструкций, трубопроводов и промышленного оборудования.
На втором месте — литейщики. Спрос на них увеличился в 2,4 раза (+139%), а средняя предлагаемая зарплата составила 93 763 рубля. Тройку лидеров замыкают обработчики рыбы: число вакансий для них выросло в 2,2 раза (+124%), при этом средний заработок в этой сфере оказался самым высоким среди трёх — 119 619 рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что россиянам перечислили профессии, где ожидается стремительный рост зарплат в 2026 году. Отмечается, что доход вырастет у высококвалифицированных специалистов дефицитных направлений.