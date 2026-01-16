Экс-супруга Никиты Преснякова снялась в красном бикини на крыше небоскреба

Бывшая жена внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова Алена Краснова снялась в провокационном образе на крыше небоскреба. Результатами фотосессии девушка поделилась у себя в соцсетях.
Экс-супруга Преснякова опубликовала фото в красном купальнике в бассейне на крыше небоскреба. Она сообщила, что новогодние праздники провела в спортзале.
Фото: личная страница Алены Красновой СОЦСЕТИ.
Алена Краснова, бывшая жена Никиты Преснякова, рассталась с ним летом прошлого года и сейчас отдыхает в Сингапуре. Причиной разрыва стали низкие доходы Преснякова, переехавшего в США.
