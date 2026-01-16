Ричмонд
Экс-супруга Никиты Преснякова снялась в красном бикини на крыше небоскреба

Пресняков и Краснова завершили отношения летом 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая жена внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова Алена Краснова снялась в провокационном образе на крыше небоскреба. Результатами фотосессии девушка поделилась у себя в соцсетях.

Экс-супруга Преснякова опубликовала фото в красном купальнике в бассейне на крыше небоскреба. Она сообщила, что новогодние праздники провела в спортзале.

Фото: личная страница Алены Красновой СОЦСЕТИ.

Алена Краснова, бывшая жена Никиты Преснякова, рассталась с ним летом прошлого года и сейчас отдыхает в Сингапуре. Причиной разрыва стали низкие доходы Преснякова, переехавшего в США.

До этого стало известно о нелепой фотографии телеведущей Леры Кудрявцевой. Она сама опубликовала неудачный кадр у себя в блоге. Российская знаменитость сыронизировала, что попросила подругу сфотографировать красиво, но получилось не то, что она ожидала увидеть.