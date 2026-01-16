Крещенские купели в Перми будут работать по графику

«В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря). Здесь купание будет организовано с 22:00 18 января до 05:00 19 января. В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Богоявленского мужского монастыря) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем. В Верхней Курье купель будет открыта с 22:00 18 января до 07:00 19 января. На Мотовилихинском пруду окунуться в прорубь можно будет с 22:00 18 января до 07:00 19 января», — сообщили в администрации Перми.