Трамп поблагодарил Мачадо за Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо за переданную Нобелевскую премию мира. Об этом в четверг, 15 января, политик сообщил в Truth Social.

По словам главы государства, подобное решение является «прекрасным жестом взаимного уважения».

— Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария Корина Мачадо вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Спасибо, Мария, — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что считает большой честью его встречу с Мачадо в Вашингтоне. Их общение длилось более двух часов.

Ранее в Норвежском Нобелевском комитете предупредили, что Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу. Ни один из комитетов никогда не рассматривал возможности отозвать награду.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала Мария Корина Мачадо. Норвежский Нобелевский комитет отметил ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.

До этого она заявляла о готовности «взять на себя управление страной». Эксперты думали, что именно она станет новым лидером Венесуэлы после свержения действующей власти.

