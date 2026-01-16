Индексация социальных выплат в феврале 2026 года: на сколько повысят и как получить

А вот для работающих пенсионеров важны пенсионные баллы, начисленные за предыдущий год. В то время, как для неработающих пенсионеров с низким доходом основным ориентиром остается прожиточный минимум пенсионера в регионе. Если общая сумма выплат ниже этого минимума (в 2026 году в среднем по стране — 16 288 рублей), назначается социальная доплата, пояснил депутат. Он также отметил, что с 2026 года федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии будут назначаться и выплачиваться через отделения Социального фонда России по единым правилам, что упростит их получение.