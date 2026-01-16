Индексация социальных выплат в феврале 2026 года: на сколько повысят и как получить

С 1 февраля проиндексируют ключевые социальные выплаты по уровню прошлогодней инфляции.
В России с 1 февраля 2026 года проиндексируют ключевые социальные выплаты на 6,8%. Выплаты повысят семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, безработным и другим получателям льгот. Повышение произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Какие выплаты вырастут и кто их может получить — подробнее в материале URA.RU.
Выплаты семьям с детьми.
С 1 февраля пересчитают единое пособие для семей с детьми и беременных женщин с учетом повышенного с начала года регионального прожиточного минимума. Так все выплаты увеличатся на 6,8 процента.
Материнский капитал вырастет:
на первого ребенка — до 737 205 рублей;на второго — до 974 189 рублей.
Также будут увеличены:
единовременное пособие при рождении ребенка — до 28 773 рублей;ежемесячное пособие по уходу за ребенком для уволенных из ‑за ликвидации организации матерей — до 10 790 рублей;максимальное пособие по уходу за ребенком для застрахованных — до 83 021 рубля;максимальное пособие по беременности и родам — до 955 836 рублей.
Кроме того, государство поддержит тех, кто решит усыновить ребенка: им выплатят 28 773 рубля. При передаче ребенка в приемную семью пособие составит 28 154 рубля.
Выплаты льготникам.
Ветераны боевых действий могут получить выплату.
Ежемесячные денежные выплаты льготникам также увеличат на 6,8%. Государственную помощь получат инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации и другие категории граждан. Перерасчет проведут без заявлений, по данным госреестров. Одновременно на такой же процент будет проиндексирована стоимость набора социальных услуг: лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд.
Пособия по безработице.
С 1 февраля 2026 года будет проиндексирован еще один вид социальной поддержки — пособие по безработице. Согласно обновленным параметрам:
максимальный размер выплаты в течение первых трех месяцев составит 15 916 рублей;минимальный размер пособия будет установлен на уровне 1 884 рублей.
Пособия на погребение.
Со следующего месяца также будут увеличены пособия на погребение до 9 788 рублей. В некоторых регионах к основной сумме выплаты добавляется повышающий региональный коэффициент или доплаты. Например, в Москве на погребение безработных граждан или наработавших пенсионеров выплачивается 24 551 рубля. В эту сумму включено социальное пособие и доплата от правительства.
От чего зависит итоговый размер выплат.
Выплаты будут зависеть от регионального прожиточного минимума.
При едином коэффициенте индексации реальные суммы выплат для разных людей и семей могут отличаться. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) Каплан Панеш сообщил, что сумма выплаты будет зависеть от дохода семьи и регионального прожиточного минимума. Такая система также относится и к выплатам семьям с детьми.
А вот для работающих пенсионеров важны пенсионные баллы, начисленные за предыдущий год. В то время, как для неработающих пенсионеров с низким доходом основным ориентиром остается прожиточный минимум пенсионера в регионе. Если общая сумма выплат ниже этого минимума (в 2026 году в среднем по стране — 16 288 рублей), назначается социальная доплата, пояснил депутат. Он также отметил, что с 2026 года федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии будут назначаться и выплачиваться через отделения Социального фонда России по единым правилам, что упростит их получение.
Порядок получения выплат.
Большинство выплат проиндексируются автоматически. К ним относятся:
пенсии всех категорий;ежемесячные пособия на детей;пособия по беременности и родам;выплаты по временной нетрудоспособности.
Подача заявления необходима для оформления следующих видов поддержки:
материнский (семейный) капитал;новая ежегодная семейная выплата;региональные пособия;компенсационные выплаты и льготы.
Перечень основных документов, как правило, включает:
паспорт заявителя;свидетельства о рождении детей;справку о доходах всех членов семьи;справку о составе семьи;банковские реквизиты.