В ФК «Тюмень» сообщили о смерти бывшего игрока

В «Тюмени» напомнили, что Акимов провел за клуб всего один сезон, но сразу стал любимцем трибун. В первом же официальном матче на стадионе «Геолог» против рубцовского «Торпедо-Алттрак» он отметился не только голом, но и запомнившимся жестом: после забитого мяча подбежал к зрителям и продемонстрировал под игровой формой еще одну майку с надписью от руки «Я — холост!». Этот эпизод активно обсуждали в городских СМИ и среди болельщиков.