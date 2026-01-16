В ФК «Тюмень» сообщили о смерти бывшего игрока

Спортсмен играл за клуб в 2002 году.
Бывший нападающий футбольного клуба «Тюмень» Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни. О смерти экс-футболиста сообщили в пресс-службе ФК «Тюмень». В клубе уточнили, что Акимов выступал за тюменскую команду в сезоне-2002 и оставил заметный след в истории сибирского футбола.
В сообщении клуба подчеркнули, что форвард запомнился болельщикам не только результативной игрой, но и яркой манерой поведения на поле и за его пределами. «Ему было всего 45 лет. Мы запомним его молодым и веселым… Соболезнуем родным и близким», — рассказали в футбольном клубе «Тюмень». В пресс-службе добавили, что для многих поклонников команды Акимов стал одним из символов начала 2000‑х.
В «Тюмени» напомнили, что Акимов провел за клуб всего один сезон, но сразу стал любимцем трибун. В первом же официальном матче на стадионе «Геолог» против рубцовского «Торпедо-Алттрак» он отметился не только голом, но и запомнившимся жестом: после забитого мяча подбежал к зрителям и продемонстрировал под игровой формой еще одну майку с надписью от руки «Я — холост!». Этот эпизод активно обсуждали в городских СМИ и среди болельщиков.
По данным клуба, в первенстве России 2002 года Дмитрий Акимов провел за «Тюмень» 29 матчей и забил 22 мяча, став лучшим бомбардиром Восточной зоны второго дивизиона. Его выступление называли одним из самых ярких в истории команды в тот период. В тюменских газетах того времени публиковались посвященные ему стихи, автором которых была болельщица Татьяна из Абатского района. В клубе вспоминают, что сам Акимов в ответ обещал посвящать ей свои голы и неоднократно сдерживал слово.