Олимпийского чемпиона Янника Аньеля обвинили в изнасиловании ребенка

Правоохранители предъявили олимпийскому чемпиону по плаванию из Франции, 33-летнему Яннику Аньелю, обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии над 13-летней девочкой, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По данным Генеральной прокуратуры Кольмара, он обвиняется в том, что в 2016 году (спортсмену было 24 года) у него были отношения с 13-летней девочкой. По законам Франции, интимные отношения с ребенком, который не достиг 15 лет, приравниваются к изнасилованию.
«В 2016 году, когда предположительно были совершены эти действия, девушке было 13 лет, а Аньелю — 24. Эти действия были совершены в нескольких местах, в том числе во французском городе Мюлуз, где пловец тренировался, в Рио-де-Жанейро во время Олимпийских игр, в Испании и Таиланде», — говорится в материале.
Теперь у спортсмена есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в Верховный суд Франции.
Аньель завоевал две золотые медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4×100 метров вольным стилем, в 2016 году он завершил карьеру.
