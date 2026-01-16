Олимпийского чемпиона Янника Аньеля обвинили в изнасиловании ребенка

«В 2016 году, когда предположительно были совершены эти действия, девушке было 13 лет, а Аньелю — 24. Эти действия были совершены в нескольких местах, в том числе во французском городе Мюлуз, где пловец тренировался, в Рио-де-Жанейро во время Олимпийских игр, в Испании и Таиланде», — говорится в материале.