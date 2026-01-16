В ГД внесли проект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра

«Нами разработаны 3 комплексных законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан, прибывших в РФ для осуществления трудовой деятельности. Проведена большая работа и как результат — все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством Российской Федерации, Верховным судом Российской Федерации, всеми правоохранителями и ведомствами… Учитывая, что легальность нахождение иностранного гражданина в РФ должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья, мы повышаем ответственность за уклонение от медосвидетельствования более чем в 12 раз — до 25−50 тыс. руб. с возможностью выдворения на усмотрение суда. И впервые вводим ответственность за неуплату штрафа в срок, как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность», — сказала Яровая журналистам.