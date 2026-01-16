В ГД внесли проект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о повышении в 12 раз штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования — до 25−50 тыс руб с правом выдворения из России по решению суда, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Нами разработаны 3 комплексных законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан, прибывших в РФ для осуществления трудовой деятельности. Проведена большая работа и как результат — все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством Российской Федерации, Верховным судом Российской Федерации, всеми правоохранителями и ведомствами… Учитывая, что легальность нахождение иностранного гражданина в РФ должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья, мы повышаем ответственность за уклонение от медосвидетельствования более чем в 12 раз — до 25−50 тыс. руб. с возможностью выдворения на усмотрение суда. И впервые вводим ответственность за неуплату штрафа в срок, как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность», — сказала Яровая журналистам.
Она отметила, что за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан предлагается установить административную ответственность, штраф — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
«Также законодательно устанавливается самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. руб», — добавила вице-спикер ГД.
По ее словам, впервые вводятся квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения, в случае если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет.
«Данные законопроекты — логичное продолжение и дополнение комплексных мер по противодействию именно нелегальной миграции, которые были приняты нами ранее», — заключила Яровая.