Бесплатный проезд предложили ввести волгоградским отличникам

Автор инициативы, глава Общероссийского объединения школьников Илья Зотов, пояснил, что сегодня льготы на проезд для учеников действуют не во всех регионах страны. Чтобы решить эту проблему и поощрить детей, предлагают ввести специальную единую карту. Ей смогут пользоваться все ученики с 1 по 11 класс, которые закончили учебный период на «отлично».