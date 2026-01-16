Бесплатный проезд предложили ввести волгоградским отличникам

Школьники Волгограда, которые учатся на одни пятерки, могут получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает сайт volgograd.kp.ru. С таким предложением выступили общественники, по мнению которых эта мера станет отличным стимулом для учеников и поддержит талантливую молодежь.
Автор инициативы, глава Общероссийского объединения школьников Илья Зотов, пояснил, что сегодня льготы на проезд для учеников действуют не во всех регионах страны. Чтобы решить эту проблему и поощрить детей, предлагают ввести специальную единую карту. Ей смогут пользоваться все ученики с 1 по 11 класс, которые закончили учебный период на «отлично».
Подобная практика поддержки одаренных детей уже успешно работает в других регионах. Если инициативу поддержат и в Волгоградской области, это станет важной мерой поддержки для многих семей.