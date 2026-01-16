Названа дата рассмотрения новых санкций ЕС против Ирана

Главы министерств иностранных дел ЕС рассмотрят новый пакет санкций против Ирана в Брюсселе 29 декабря. Об этом сообщает Politico.
В список рестирикций вошла 21 позиция за нарушение прав человека. Предполагается также включение еще 10 санкций, которые будут связаны с производством дронов.
Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе обсуждают возможность ужесточения санкций против Ирана. Участники антиправительственных акций в Тегеране обратились с такой просьбой к европейским лидерам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на санкции США против стран, торгующих с Ираном. По ее словам, Российская Федерация не признает односторонние санкции против суверенных государств.
