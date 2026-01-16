Росархив: Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну

Названа страна, мешавшая СССР предотвратить Вторую мировую войну.
Французские трофейные архивные документы помогли установить, что Польша срывала переговоры СССР с Великобританией и Францией о создании антигитлеровского союза, которые могли предотвратить начало Второй мировой войны. Об этом рассказал глава Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов.
«Воспользовались трофейными документами Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера», — сказал Артизов, отметив, что Росархивом была проведена серьезная работа по изучению Второй мировой и Великой Отечественной войн. Его слова передает РИА «Новости».
Глава Росархива напомнил, что после захвата Парижа в 1940 году немецкие войска вывезли французские государственные архивы в Германию. По окончании Великой Отечественной войны эти фонды вместе с частью немецких документов были доставлены в СССР в качестве компенсаторной реституции.
Артизов отметил, что в 1939 году у великих держав были возможности предотвратить войну, и советское руководство было заинтересовано в заключении коалиции. «Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали», — добавил Артизов.
По словам главы Росархива, эти документы были опубликованы и легли в основу ряда российских исследований, в том числе использовались при подготовке статьи президента Владимира Путина к 75‑летию Победы. Они «совершенно по ‑другому раскрывают роль советского руководства» в попытках остановить нацистскую Германию.
После распада СССР французская сторона узнала о документах. В 1994 году, на основании специального решения правительства, указанные архивные материалы были возвращены. Перед передачей, подчеркнул Артизов, их наиболее значимая часть была скопирована, включая документы, касающиеся предыстории Второй мировой войны.
Вторая мировая война представляла собой вооруженное противостояние двух глобальных военно-политических блоков и стала крупнейшим конфликтом за всю историю человечества. В боевых действиях приняли участие свыше 60 государств. Война унесла жизни более 50 миллионов человек.