Росархив: Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну

Артизов отметил, что в 1939 году у великих держав были возможности предотвратить войну, и советское руководство было заинтересовано в заключении коалиции. «Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали», — добавил Артизов.