Задолжавший кредиторам пермский экс-министр будет платить по долгам три года

Также суд утвердил размер вознаграждения, которое получит финансовый управляющий должника — 121,1 тыс рублей. Протасевич занимал пост министра культуры Пермского края в 2011—2012 годах. Заявление о несостоятельности он подал в 2024 году, указав, что его совокупный размер долга банкам составлял 2,6 млн рублей.