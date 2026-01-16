Задолжавший кредиторам пермский экс-министр будет платить по долгам три года

Александр Протасевич будет выплачивать более 48 тысяч рублей ежемесячно.
Бывшему министру культуры Пермского края, действующему советнику главы Минкультуры РФ Александру Протасевичу реструктуризировали долги. Согласно новому плану, который утвердил суд, экс-чиновник краевого правительства должен расплатиться с кредиторами в течение ближайших трех лет.
«Непризнанный банкротом экс-чиновник Александр Протасевич в течение трех лет обязан вернуть трем банкам более 1,7 млн рублей — по 48,1 тыс рублей ежемесячно», — пишет «РБК-Пермь», ознакомившееся с судебным решением.
Также суд утвердил размер вознаграждения, которое получит финансовый управляющий должника — 121,1 тыс рублей. Протасевич занимал пост министра культуры Пермского края в 2011—2012 годах. Заявление о несостоятельности он подал в 2024 году, указав, что его совокупный размер долга банкам составлял 2,6 млн рублей.