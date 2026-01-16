ГАИ Ростовской области продолжила усиленный режим работы из-за снега и метели

Утром 16 января Госавтоинспекция Ростовской области продолжила усиленный режим работы в связи с зимней непогодой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дорожная обстановка находится под контролем, водителям в случае необходимости оказывают помощь.
Жителям Дона напоминают: из-за ухудшения погоды возможны заторы. Дороги расчищаются и обрабатываются противогололедными материалами, но поездки на автотранспорте все равно опасны. Автовладельцам нужно быть осторожными за рулем, необходимо следить за скоростью и дистанции. Следует избегать резких маневров проезжей части.
— Корректное и спокойное поведение на дороге снижает аварийность и помогает всем быстрее добраться до пункта назначения, — подчеркивают в управлении Госавтоинспекции.
