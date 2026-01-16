Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ Ростовской области продолжила усиленный режим работы из-за снега и метели

Сотрудники ДПС контролируют обстановку на дорогах Дона, водителям оказывают помощь.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 января Госавтоинспекция Ростовской области продолжила усиленный режим работы в связи с зимней непогодой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожная обстановка находится под контролем, водителям в случае необходимости оказывают помощь.

Жителям Дона напоминают: из-за ухудшения погоды возможны заторы. Дороги расчищаются и обрабатываются противогололедными материалами, но поездки на автотранспорте все равно опасны. Автовладельцам нужно быть осторожными за рулем, необходимо следить за скоростью и дистанции. Следует избегать резких маневров проезжей части.

— Корректное и спокойное поведение на дороге снижает аварийность и помогает всем быстрее добраться до пункта назначения, — подчеркивают в управлении Госавтоинспекции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.