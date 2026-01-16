Ричмонд
«Я один в темноте»: Трамп разослал необычное письмо сторонникам с просьбой о помощи

Трамп пожаловался сторонникам на одиночество и попросил денег.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отправил сторонникам эмоциональное письмо с просьбой о срочных пожертвованиях, заявив, что он один сражается за страну. По данным Архива политических писем, текст с темой «Я один в темноте» был разослан ночью 13 января, пишет People.

Политобозреватель Гарри Сиссон опубликовал скриншоты письма в соцсети X, где они быстро набрали миллионы просмотров. Трамп утверждал, что находится один в штабе и борется за своих избирателей перед важным финансовым дедлайном.

По его словам, если цель по сбору средств не будет достигнута, радикальные левые могут получить контроль над Конгрессом в 2026 году. Это, как заявил Трамп, приведет к открытию границ, конфискации оружия и промывке мозгов детям.

В письме также говорилось, что демократы тратят миллиарды, чтобы похоронить движение MAGA. Трамп призвал каждого «чистокровного американца» пожертвовать 47 долларов, пообещав в ответ календарь на 2026 год.

На следующий день после рассылки Трамп в интервью Reuters неожиданно предложил отменить промежуточные выборы. Он заявил, что его дела идут так хорошо, что выборы вообще не нужны.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп лишь шутил об отмене голосования. Эти комментарии прозвучали на фоне успехов демократов на недавних выборах в Палату представителей.

Ранее KP.RU писал, как прямо во время исторической встречи лидеров России и Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с просьбой о финансовой поддержке.

