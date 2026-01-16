«Моржевание грехов не прощает»: Священник разрушил миф о Крещении

Павел Островский — о «моржевании» на Крещение. Видео @ Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pavelostrovski.
«Во-первых, это не церковная традиция, а просто народная забава. Никаких грехов моржевание не прощает. Если вы хотите окунуться, то окунайтесь там, где дежурит карета скорой помощи», — сказал священник в видео, опубликованном в одной из социальных сетей.
Островский выразил «искренние соболезнования» врачам, которые дежурят на крещенских купаниях. Православных же он призвал в первую очередь посетить богослужение в храме, а уже потом тратить время на народные забавы.
Ранее оказалось, что большинство «моржей» на Крещение составляют мужчины. Согласно исследованию, они в два раза чаще женщин окунаются в прорубь.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.