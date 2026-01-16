Эксперт Сбера Артамонов рассказал, как банк ускорил работу своего приложения

Во-вторых, мы понимали, что у клиентов есть временные потери. Да, речь о секундах, но, повторюсь, для кого-то и это много. Мы это видели по косвенным признакам, но не знали, сколько именно времени занимают потери и почему так происходит. Точечные жалобы клиентов в контакт-центр тоже не давали полной картины. Кто-то был в зоне слабого интернета и замечал, что приложение долго загружается. Кто-то использовал очень старый девайс, который с годами стал менее производительным, и так далее. В любом случае это влияло на уровень удовлетворенности клиентов (CSI). Поэтому вторая причина, по которой мы решили этим заняться, — это стремление повысить лояльность клиентов.