Полиция Омска работает в усиленном режиме на фоне аномальных морозов

Круглосуточно на дежурство заступают около 35 экипажей дорожно-патрульной службы. Особое внимание уделяется загородным трассам: инспекторы готовы оперативно реагировать на происшествия и оказывать помощь участникам дорожного движения. В автомобилях ДПС имеются не только инструменты и буксировочные тросы, но и термосы с горячим чаем, а также валенки для работы на открытом воздухе.