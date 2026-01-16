Полиция Омска работает в усиленном режиме на фоне аномальных морозов

Несмотря на экстремально низкие температуры, сотрудники полиции Омска несут службу в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей.
Круглосуточно на дежурство заступают около 35 экипажей дорожно-патрульной службы. Особое внимание уделяется загородным трассам: инспекторы готовы оперативно реагировать на происшествия и оказывать помощь участникам дорожного движения. В автомобилях ДПС имеются не только инструменты и буксировочные тросы, но и термосы с горячим чаем, а также валенки для работы на открытом воздухе.
Дополнительно на маршруты ежедневно выходят 25 экипажей патрульно-постовой службы и около 20 пеших патрулей. Сотрудники обращают особое внимание на детей, подростков и пожилых омичей, проверяя, не требуется ли им помощь.
Граждан призывают соблюдать осторожность в условиях сильных морозов. В случае необходимости следует звонить по телефону 102.