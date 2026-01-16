Ричмонд
Сразу две авиакомпании обанкротились, оставив туристов без рейсов в первые дни нового года

Сразу две авиакомпании обанкротились и оставили пассажиров без приобретённых билетов в первые дни нового года. Как пишет «Турпром», перестали существовать филиппинская Royal Air Philippines и индийская Dove Airlines.

Банкротство перевозчика застало врасплох около четырёх тысяч пассажиров на Филиппинах — билеты аннулированы вплоть до марта. По мнению экспертов, туристы могут столкнуться со срывом планов в Юго-Восточной Азии, в том числе по очень популярным направлениям. Причиной закрытия стали огромные долги, причём сложности возникают даже с возвратом денег за уже приобретённые билеты. Авиакомпания активно летала в Китай, Южную Корею и Тайвань.

Что касается Dove Airlines, то у этого индийского «чартера» проблемы тянулись ещё с 2015 года. После изъятия последних самолётов кредиторами руководство оставило попытки найти новых инвесторов, и власти республики начали процедуру закрытия.

Ранее в бортовом питании российских авиакомпания нашли огурцы, в которых содержание нитратов превышает все допустимые нормы. Опасные овощи могут вызвать отравление или гипоксию у человека.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

