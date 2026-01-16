Сразу две авиакомпании обанкротились, оставив туристов без рейсов в первые дни нового года

Банкротство перевозчика застало врасплох около четырёх тысяч пассажиров на Филиппинах — билеты аннулированы вплоть до марта. По мнению экспертов, туристы могут столкнуться со срывом планов в Юго-Восточной Азии, в том числе по очень популярным направлениям. Причиной закрытия стали огромные долги, причём сложности возникают даже с возвратом денег за уже приобретённые билеты. Авиакомпания активно летала в Китай, Южную Корею и Тайвань.