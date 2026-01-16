Опубликовано фото Земли с нижегородского спутника «Лобачевский»

Технологическая камера спутника «Лобачевский» запечатлела Землю из космоса. Снимком поделился ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов в Telegram-канале.
Сама камера не является научным оборудованием и внедрена для того, чтобы оператор мог следить за состоянием бортового оборудования. Однако с ее помощью иногда можно любоваться нашей планетой из космоса.
Напомним, что ННГУ им. Лобачевского разработал спутник в рамках проекта «Спейс Пи» после получения гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере 10 млн рублей. Он стал одним из крупнейших спутников, созданных в рамках школьной научно-образовательной программы. Аппарат разработали для мониторинга лесов и сельскохозяйственных культур.
Сам спутник стартовал с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б» 28 декабря 2025 года в 16:18 и отправил первые сигналы на Землю.
