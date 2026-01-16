Волгоградцы массово обучаются навыкам первой медицинской помощи

Чаще всего занятия посещали жители Волгограда — здесь курсы окончили 153 тысячи местных жителей. В Михайловке в программе приняли участие 27 тысяч человек, в Камышине и Камышинском районе — 26 тысяч, в Урюпинске и Урюпинском районе — около 21,5 тысячи человек, в Волжском — 20 тысяч.