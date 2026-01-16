В ЯНАО подскочила медианная зарплата

ЯНАО удерживает позиции среди лидеров по зарплатным предложениям.
Медианная зарплата в вакансиях ЯНАО на конец 2025 года превысила 121 тысячу рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. С начала года показатель вырос на 22%.
«На декабрь 2025 года уровень медианного зарплатного предложения в вакансиях в ЯНАО находится на уровне 121 861 рубль. С января оно выросло на 22%», — заявили в hh.ru.
В денежном выражении рост составил 22 329 рублей. Ямал традиционно входит в число регионов с самыми высокими зарплатными предложениями в стране. В декабре округ занял третье место, уступив только Чукотскому автономному округу и Магаданской области.
Ранее URA.RU рассказывало о долгосрочных ожиданиях по росту доходов населения. Согласно прогнозу социально-экономического развития ЯНАО, к 2028 году средняя номинальная заработная плата в округе может вырасти до 218 тысяч рублей.