В ХМАО спасли рабочего, на которого упала плита весом в полторы тонны

В ХМАО бетонная плита раздробила кости рабочему.
В Югре медики спасли 53-летнего мужчину, на которого упала конструкция весом в полторы тонны. Плита сильно раздробила кости пострадавшего, но врачам удалось поставить пациента на ноги, сообщил глава регионального депздрава Роман Паськов в своем telegram-канале.
«В Сургутской травматологической больнице проведено этапное лечение 53-летнего мужчины, пострадавшего на производстве: на левую ногу упала бетонная конструкция весом более 1,5 тонны. Травма была тяжёлой — открытый перелом большеберцовой кости, размозжение мягких тканей, обширный дефект кожи голени, повреждение задней большеберцовой артерии», — пояснил Паськов.
Команде врачей удалось не только разобраться с переломом, но и провести сложную пластическую операцию на ноге. С поверхности бедра взяли кожу, растянули ее и пересадили. Пациент выписан, ему предстоит пройти реабилитацию и восстановительное лечение.