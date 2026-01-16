Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО спасли рабочего, на которого упала плита весом в полторы тонны

В Югре медики спасли 53-летнего мужчину, на которого упала конструкция весом в полторы тонны. Плита сильно раздробила кости пострадавшего, но врачам удалось поставить пациента на ноги, сообщил глава регионального депздрава Роман Паськов в своем telegram-канале.

В ХМАО бетонная плита раздробила кости рабочему.

В Югре медики спасли 53-летнего мужчину, на которого упала конструкция весом в полторы тонны. Плита сильно раздробила кости пострадавшего, но врачам удалось поставить пациента на ноги, сообщил глава регионального депздрава Роман Паськов в своем telegram-канале.

«В Сургутской травматологической больнице проведено этапное лечение 53-летнего мужчины, пострадавшего на производстве: на левую ногу упала бетонная конструкция весом более 1,5 тонны. Травма была тяжёлой — открытый перелом большеберцовой кости, размозжение мягких тканей, обширный дефект кожи голени, повреждение задней большеберцовой артерии», — пояснил Паськов.

Команде врачей удалось не только разобраться с переломом, но и провести сложную пластическую операцию на ноге. С поверхности бедра взяли кожу, растянули ее и пересадили. Пациент выписан, ему предстоит пройти реабилитацию и восстановительное лечение.