Фирму, провалившую ремонты в центре Екатеринбурга, признали банкротом

В феврале прошлого года возбудили дело из-за контракта «Уралдортехнологий» и ГКУ «Управление автомобильных дорог» по содержанию свердловских трасс зимой. По версии следствия, компания под руководством Жданова прикрепляла специальные датчики к дорожной технике и к легковым автомобилям, чтобы накрутить циклы работы. Ущерб оценили в 48 млн рублей. Один из источников URA.RU утверждал, что Жданов возместил ГКУ эту сумму.