Фирму, провалившую ремонты в центре Екатеринбурга, признали банкротом

Два года назад компания столкнулась с мощнейшим кризисом, и начались проблемы.
Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом компанию «Уралдортехнологии», которая принадлежит бизнесмену Роману Жданову. Кредиторы требует с фирмы порядка 700 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте инстанции. Ранее «Уралдортехнологии» выступали одним из крупных дорожных подрядчиков администрации Екатеринбурга.
«Процедуру наблюдения в отношении ООО “Уралдортехнологии” прекратить. Признать общество несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 15 июля 2026», — говорится в постановлении суда от 15 января 2026 года. Конкурсным управляющим должника утвержден Тимур Салихов из Казани — член Московской ассоциация профессиональных арбитражных управляющих.
Банкротное дело рассматривается с 2024 года по заявлению одного из первоначальных кредиторов, ООО «Уралтермопласт-Строй». Ключевым кредитором выступает также некогда подконтрольная Жданову фирма — ООО «Проектная компания “Уралдортехнологии”. В числе других крупных кредиторов — “УГМК-Телеком” (35 млн), ПАО “Челиндбанк” (200 млн рублей), ООО “Нефтетранскомплект” (62,6 млн) и МКУ “Городское благоустройство” (59 млн).
«УралДорТехнологии» долгое время были одним из основных дорожных подрядчиков мэрии Екатеринбурга. В 2024 году предприятие столкнулось с мощнейшим кризисом: у него не хватило ресурсов на выполнение работ на улицах Бориса Ельцина, Малышева, Студенческой, Хохрякова, Братьев Быковых, Зенитчиков, 8 Марта. Завершать ремонты пришлось другим компаниям. В рамках сезона-2025 мэрия сотрудничать с «УралДорТехнологиями» перестала.
В феврале прошлого года возбудили дело из-за контракта «Уралдортехнологий» и ГКУ «Управление автомобильных дорог» по содержанию свердловских трасс зимой. По версии следствия, компания под руководством Жданова прикрепляла специальные датчики к дорожной технике и к легковым автомобилям, чтобы накрутить циклы работы. Ущерб оценили в 48 млн рублей. Один из источников URA.RU утверждал, что Жданов возместил ГКУ эту сумму.
Бизнесмен был объявлен в федеральный розыск и скрывался, по одним данным, в Абхазии, по другим, — в Дубае. Летом он вернулся на Урал, чтобы силовые структуры не арестовали его имущество. Подробнее о деле бизнесмена, — в заметке URA.RU.