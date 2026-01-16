Личный пирс Киркорова в Красногорске станет общественным

Киркоров приобрел землю на берегу Москвы-реки в 2014 году.
Личный пирс певца Филиппа Киркорова, расположенный у его особняка в подмосковном Красногорске, станет общественным. Причиной стали многочисленные нарушения при строительстве, в том числе незаконная блокировка доступа к береговой полосе. Решение вынесло Министерство экологии.
«Личный пирс Филиппа Киркорова сделают общественным», — пишет Mash. Проверка, проведенная Министерством экологии, выявила целый ряд серьезных нарушений в оформлении и эксплуатации объекта:
Отсутствие разрешения на использование земельного участка от Росимущества;Отсутствие разрешения на строительство;Объект не был введен в эксплуатацию в соответствии с установленными процедурами;Сооружение не поставлено на кадастровый учет;В договоре с Министерством экологии допущена критическая ошибка: указано, что пирс находится в акватории Волги, хотя фактически он расположен на Москве-реке.
Киркоров приобрел землю на берегу Москвы-реки в 2014 году, оформив ипотечный кредит на 20 лет. За прошедшие годы артист превратил территорию в роскошную резиденцию, которая включает несколько жилых домов, спа-комплекс, теннисный корт и другие элементы инфраструктуры, характерные для элитной недвижимости. Пирс, ставший причиной разбирательств, был построен в 2021 году как часть масштабного проекта по благоустройству личной территории артиста. Размеры сооружения — 235 на 82 метра. С момента завершения строительства пристань была обнесена забором, который полностью перекрывал доступ к береговой полосе для других граждан.