Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Личный пирс Киркорова в Красногорске станет общественным

Личный пирс певца Филиппа Киркорова, расположенный у его особняка в подмосковном Красногорске, станет общественным. Причиной стали многочисленные нарушения при строительстве, в том числе незаконная блокировка доступа к береговой полосе. Решение вынесло Министерство экологии.

Киркоров приобрел землю на берегу Москвы-реки в 2014 году.

Личный пирс певца Филиппа Киркорова, расположенный у его особняка в подмосковном Красногорске, станет общественным. Причиной стали многочисленные нарушения при строительстве, в том числе незаконная блокировка доступа к береговой полосе. Решение вынесло Министерство экологии.

«Личный пирс Филиппа Киркорова сделают общественным», — пишет Mash. Проверка, проведенная Министерством экологии, выявила целый ряд серьезных нарушений в оформлении и эксплуатации объекта:

Отсутствие разрешения на использование земельного участка от Росимущества;Отсутствие разрешения на строительство;Объект не был введен в эксплуатацию в соответствии с установленными процедурами;Сооружение не поставлено на кадастровый учет;В договоре с Министерством экологии допущена критическая ошибка: указано, что пирс находится в акватории Волги, хотя фактически он расположен на Москве-реке.

Киркоров приобрел землю на берегу Москвы-реки в 2014 году, оформив ипотечный кредит на 20 лет. За прошедшие годы артист превратил территорию в роскошную резиденцию, которая включает несколько жилых домов, спа-комплекс, теннисный корт и другие элементы инфраструктуры, характерные для элитной недвижимости. Пирс, ставший причиной разбирательств, был построен в 2021 году как часть масштабного проекта по благоустройству личной территории артиста. Размеры сооружения — 235 на 82 метра. С момента завершения строительства пристань была обнесена забором, который полностью перекрывал доступ к береговой полосе для других граждан.