Личный пирс Киркорова в Красногорске станет общественным

Киркоров приобрел землю на берегу Москвы-реки в 2014 году, оформив ипотечный кредит на 20 лет. За прошедшие годы артист превратил территорию в роскошную резиденцию, которая включает несколько жилых домов, спа-комплекс, теннисный корт и другие элементы инфраструктуры, характерные для элитной недвижимости. Пирс, ставший причиной разбирательств, был построен в 2021 году как часть масштабного проекта по благоустройству личной территории артиста. Размеры сооружения — 235 на 82 метра. С момента завершения строительства пристань была обнесена забором, который полностью перекрывал доступ к береговой полосе для других граждан.