В ГД захотели повысить в 12 раз штрафы для мигрантов за уклонения от медосмотра

В Госдуме предложили повысить в 12 раз штраф для мигрантов штраф для уклонения от медосмотра. Сообщается, что в случае если закон все-таки примут, то иностранцы должны будут заплатить до 25−50 тысячи рублей. Также не исключена возможность депортации иностранца из РФ. Об этом журналистам рассказала один из инициаторов законопроекта, председатель думской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.
«Учитывая, что легальность нахождения иностранного гражданина в Российской Федерации должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья, мы повышаем ответственность за уклонение от медосвидетельствования более чем в 12 раз — до 25−50 тыс. руб. с возможностью выдворения на усмотрение суда», — резюмировала депутат.
Предлагается ввести штраф до 1 млн рублей для медучреждений за нарушение порядка медосвидетельствования мигрантов. За уклонение от медосвидетельствования мигрантов могут выдворять из РФ по решению суда. За использование поддельных справок о медосвидетельствовании мигрантам грозит лишение свободы до четырех лет.
Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия нуждается в иностранной трудовой силе. Но мигранты должны четко соблюдать российское законодательство.