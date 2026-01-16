В ГД захотели повысить в 12 раз штрафы для мигрантов за уклонения от медосмотра

В Госдуме предложили повысить в 12 раз штраф для мигрантов штраф для уклонения от медосмотра. Сообщается, что в случае если закон все-таки примут, то иностранцы должны будут заплатить до 25−50 тысячи рублей. Также не исключена возможность депортации иностранца из РФ. Об этом журналистам рассказала один из инициаторов законопроекта, председатель думской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.