Водитель застрял в Башкирии на нерасчищенной трассе: все могло закончиться бедой

В те дни в регионе бушевала сильная метель, дорожные службы не успевали расчищать трассы. Накануне из-за непогоды было полностью перекрыто движение в сторону Дюртюлей, Калтасов и Янаула. Когда движение возобновили, снегопад начался снова. На заснеженной дороге водитель не справился с управлением, съехал с трассы и увяз в сугробе в поле. Позвать на помощь самостоятельно он не смог, так как в телефоне сел аккумулятор.