Водитель застрял в Башкирии на нерасчищенной трассе: все могло закончиться бедой

В январские праздники в Башкирии произошла история спасения, которую рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов. Вечером 5 января водитель скорой помощи на своем личном Citroen возвращался домой после смены в сторону Амзи.
В те дни в регионе бушевала сильная метель, дорожные службы не успевали расчищать трассы. Накануне из-за непогоды было полностью перекрыто движение в сторону Дюртюлей, Калтасов и Янаула. Когда движение возобновили, снегопад начался снова. На заснеженной дороге водитель не справился с управлением, съехал с трассы и увяз в сугробе в поле. Позвать на помощь самостоятельно он не смог, так как в телефоне сел аккумулятор.
На помощь пришли сотрудники ДПС — инспекторы Рамиль Фахретдинов и Артур Хайрланамов, которые в тот вечер обследовали дорогу в районе Янаула. Увидев машину в снегу, они сразу остановились, проверили состояние водителя и попытались вытащить автомобиль. Когда это не удалось, полицейские остановили проезжающий автоцистерну и попросили о помощи.
С помощью грузовика им удалось вытянуть из снежного плена и автомобиль, и водителя. На все время операции инспекторы, включив проблесковые маячки, обеспечивали безопасность на аварийном участке дороги. Пострадавший горячо поблагодарил полицейских и неравнодушного водителя грузовика за то, что они не прошли мимо.
