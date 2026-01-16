В уголовном деле ОПГ из ХМАО, легализовавшей сотни мигрантов, появился экс-полицейский

Бывшему полицейскому грозит уголовная ответственность за помощь ОПГ в легализации мигрантов.
В уголовном деле организованной группы, которая помогала нелегальным мигрантам легализоваться в Ханты-Мансийске, появился бывший сотрудник полиции. Экс-инспектор отдела по вопросам миграции стал одним из фигурантов расследования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета России.
«Следователями во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре установлена причастность к деятельности преступного сообщества сотрудника отдела по вопросам миграции МОМВД России “Ханты-Мансийский”. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, полицейский заранее предупреждал участников ОПГ о готовящихся рейдах против нелегальных мигрантов и игнорировал факты фиктивной регистрации иностранцев. Кроме того, силовики выявили еще одного фигуранта — жителя Ханты-Мансийска, который действовал в сговоре с директором частной медицинской клиники и оформлял мигрантам медицинские заключения без проведения обследований.
Всего по уголовному делу проходят 12 фигурантов, пятеро из них иностранные граждане. Правоохранительные органы аннулируют фиктивные регистрации, патенты на работу и сертификаты о знании русского языка, полученные незаконным путем.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске пресечена деятельность ОПГ, которая за деньги помогала легализовываться иностранцам. С 2022 по 2024 год они поставили на учет более 330 мигрантов.