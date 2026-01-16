В уголовном деле ОПГ из ХМАО, легализовавшей сотни мигрантов, появился экс-полицейский

По данным следствия, полицейский заранее предупреждал участников ОПГ о готовящихся рейдах против нелегальных мигрантов и игнорировал факты фиктивной регистрации иностранцев. Кроме того, силовики выявили еще одного фигуранта — жителя Ханты-Мансийска, который действовал в сговоре с директором частной медицинской клиники и оформлял мигрантам медицинские заключения без проведения обследований.