В популярной колбасе нашли лекарство для животных, убивающее иммунитет

В продукции мясокомбината «Атяшевский», поставляемой в калужский дом престарелых, был обнаружен опасный ветеринарный препарат. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Речь идёт о докторской колбасе высшей категории «А», в которой специалисты нашли динитрокарбанилид — лекарство для животных. Этот препарат может вызывать у человека дисбактериоз, аллергические реакции и снижение иммунитета.

«Лекарство для животных — динитрокарбанилид — обнаружили в докторской колбасе категории А», — говорится в публикации.

Продукция производителя продаётся в крупных сетях «Лента» и «Перекрёсток», а также поставляется в бюджетные учреждения. После выявления нарушения техрегламента компании объявили предостережение и обязали снять с реализации заражённую партию, а также усилить контроль за производством.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве из продажи в магазине «Магнит» изъяли партию напитка «Алоэ вера» после того, как ребёнок получил ожог гортани. Причиной стало подозрение на наличие ацетона в напитке. Покупатели жаловались на аналогичные случаи, и внутренняя проверка магазина выявила ацетон в четырёх бутылках из партии.

