В популярной колбасе нашли лекарство для животных, убивающее иммунитет

Ранее сообщалось, что в Новой Москве из продажи в магазине «Магнит» изъяли партию напитка «Алоэ вера» после того, как ребёнок получил ожог гортани. Причиной стало подозрение на наличие ацетона в напитке. Покупатели жаловались на аналогичные случаи, и внутренняя проверка магазина выявила ацетон в четырёх бутылках из партии.