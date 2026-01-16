В популярной колбасе нашли лекарство для животных, убивающее иммунитет

Речь идёт о докторской колбасе высшей категории «А», в которой специалисты нашли динитрокарбанилид — лекарство для животных. Этот препарат может вызывать у человека дисбактериоз, аллергические реакции и снижение иммунитета.
«Лекарство для животных — динитрокарбанилид — обнаружили в докторской колбасе категории А», — говорится в публикации.
Продукция производителя продаётся в крупных сетях «Лента» и «Перекрёсток», а также поставляется в бюджетные учреждения. После выявления нарушения техрегламента компании объявили предостережение и обязали снять с реализации заражённую партию, а также усилить контроль за производством.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве из продажи в магазине «Магнит» изъяли партию напитка «Алоэ вера» после того, как ребёнок получил ожог гортани. Причиной стало подозрение на наличие ацетона в напитке. Покупатели жаловались на аналогичные случаи, и внутренняя проверка магазина выявила ацетон в четырёх бутылках из партии.
