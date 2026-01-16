Ричмонд
«Королевский» пирс Киркорова в Подмосковье станет общественным

Личный пирс Филиппа Киркорова у его подмосковного особняка перестанет быть закрытой территорией. Министерство экологии региона приняло решение сделать его общественным из-за целого ряда нарушений при строительстве, сообщает Mash.

В 2021 году у особняка артиста в Красногорске возвели внушительную пристань размером 235 на 82 метра, которую сразу огородили. Проверка показала, что у Киркорова не было необходимых разрешений от Росимущества на землю и на само строительство. Объект так и не был введён в эксплуатацию и не поставлен на кадастровый учёт. Кроме того, в документах допустили ошибку, указав акваторию Волги вместо Москвы-реки. Всё это и привело к решению ведомства.

Теперь пирс должен стать доступным для всех. При этом спор вокруг ограждения, закрывающего береговую полосу, продолжается: Росприроднадзор требует его снести, а в конце января по этому поводу состоится суд.

Филипп Киркоров приобрёл береговую полосу в Красногорске в 2014 году в ипотеку. На участке был построен масштабный комплекс с особняком, спа, теннисным кортом и другими объектами, а также возведён забор, перекрывающий доступ к реке.

А вот пирс бывшей жены Киркорова Аллы Пугачёвой в безопасности. Ранее суд отказал в иске о признании объекта незаконным.

