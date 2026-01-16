«Королевский» пирс Киркорова в Подмосковье станет общественным

В 2021 году у особняка артиста в Красногорске возвели внушительную пристань размером 235 на 82 метра, которую сразу огородили. Проверка показала, что у Киркорова не было необходимых разрешений от Росимущества на землю и на само строительство. Объект так и не был введён в эксплуатацию и не поставлен на кадастровый учёт. Кроме того, в документах допустили ошибку, указав акваторию Волги вместо Москвы-реки. Всё это и привело к решению ведомства.