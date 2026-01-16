Трамп уснул на официальном мероприятии в Овальном кабинете, это сняли на видео

Президент США Дональд Трамп задремал во время официального мероприятия в Овальном кабинете. Это произошло в момент объявления политики, касающейся школьного питания, что зафиксировали камеры, пишет Mirror.
Накануне в Белом доме проходила церемония подписания документа о молочной продукции. Трамп находился в окружении законодателей и фермеров с детьми.
Во время выступления членов кабинета 79-летний политик начал тереть глаза. Затем он не открывал их около 17 секунд, создавая впечатление, что уснул.
Трамп очнулся, лишь когда министр сельского хозяйства США Брук Роллинс повысила голос. После этого он сразу же приступил к своим обязанностям.
Президент заявил, что цельное молоко полезно вне зависимости от политических взглядов. Затем он подписал закон, отменяющий ограничения на продажу жирного молока в школах, введенные при Бараке Обаме. Также американский лидер предложил журналистам выпить молока, поскольку именно в нём кроется секрет ясности ума.