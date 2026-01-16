Трамп уснул на официальном мероприятии в Овальном кабинете, это сняли на видео

Президент заявил, что цельное молоко полезно вне зависимости от политических взглядов. Затем он подписал закон, отменяющий ограничения на продажу жирного молока в школах, введенные при Бараке Обаме. Также американский лидер предложил журналистам выпить молока, поскольку именно в нём кроется секрет ясности ума.