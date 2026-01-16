Аттракцион невиданной щедрости продолжается: в Узбекистане теперь будут платить за чтение книг

Согласно документу, до 1 марта 2026 года во всех государственных учреждениях и ведомствах должна быть внедрена система внутреннего Рейтинга культуры чтения. Суть проста: на конкурсной основе будут определять сотрудников, прочитавших наибольшее количество книг. Победителей ждёт приятный бонус — денежное вознаграждение в размере месячной заработной платы.
Правда, пока остаётся открытым главный вопрос: как именно будут проверять, действительно ли человек прочитал все заявленные книги, а не просто аккуратно переписал названия из списка классики. Механизм контроля в документе не уточняется, что уже породило немало ироничных комментариев.
На этом щедрость не заканчивается. Для учащихся и студентов предусмотрены свои стимулы. Каждый школьник или студент, попавший в топ-100 прочитавших наибольшее количество книг, получит денежное вознаграждение в 25-кратном размере базовой расчётной величины — это 10,3 млн сумов.
Есть и более «спокойные» нововведения. До 1 апреля 2026 года во всех государственных структурах и ведомствах должны появиться «Книжные уголки», а также будет внедрено ежемесячное проведение «Часа чтения книг» для сотрудников.
В итоге государство явно даёт понять: читать — это не только полезно, но теперь ещё и выгодно. Останется лишь выяснить, приведёт ли денежная мотивация к реальному росту интереса к книгам или же страна столкнётся с внезапным всплеском «самых читающих» людей, которые на деле прочли разве что оглавление.
Как думаете — будут больше читать за деньги?