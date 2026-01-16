Как продать в Узбекистане свой товар — просто положи туда деньги

Вместо этого производитель пошёл по максимально прямому пути — начал класть в пачки с сухарями настоящие деньги.
Причём речь идёт не о каких-то символических бонусах или купонах, а о реальных мелких купюрах. Открыл пачку — а там, кроме сухарей, ещё и приятный «кэшбэк» наличными.
Судя по реакции в соцсетях, ход оказался более чем удачным. Особенно если учитывать, что значительная часть аудитории такой продукции — школьники. Для них найти деньги в пачке снеков — почти как выиграть в лотерею. Видео с распаковками моментально разлетаются, пачки покупают «на удачу», а сам продукт обсуждают гораздо активнее, чем любую классическую рекламу.
Фактически производитель сделал ставку не на обещания, а на мгновенную эмоцию. Минимальные вложения — максимум шума. Никаких сложных концепций: купил, открыл, порадовался, рассказал друзьям.
Вопросов, конечно, тоже хватает — например, насколько соблюдаются санитарные условия в таком производстве. Но факт остаётся фактом: простой и нестандартный ход превратил обычные сухарики в вирусный товар.
Иногда самый эффективный маркетинг — это не «продать идею», а дать покупателю что-то осязаемое. Желательно — наличными.