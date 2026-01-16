Как продать в Узбекистане свой товар — просто положи туда деньги

Судя по реакции в соцсетях, ход оказался более чем удачным. Особенно если учитывать, что значительная часть аудитории такой продукции — школьники. Для них найти деньги в пачке снеков — почти как выиграть в лотерею. Видео с распаковками моментально разлетаются, пачки покупают «на удачу», а сам продукт обсуждают гораздо активнее, чем любую классическую рекламу.