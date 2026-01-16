Ричмонд
Как продать в Узбекистане свой товар — просто положи туда деньги

Vaib.uz (Узбекистан. 16 января). В соцсетях набирает популярность видео с неожиданным и, надо признать, весьма эффективным маркетинговым приёмом. Небольшое отечественное производство сухариков решило не заморачиваться с рекламными стратегиями, слоганами и продвижением у блогеров.

Источник: Vaib.uz

Вместо этого производитель пошёл по максимально прямому пути — начал класть в пачки с сухарями настоящие деньги.

Причём речь идёт не о каких-то символических бонусах или купонах, а о реальных мелких купюрах. Открыл пачку — а там, кроме сухарей, ещё и приятный «кэшбэк» наличными.

Судя по реакции в соцсетях, ход оказался более чем удачным. Особенно если учитывать, что значительная часть аудитории такой продукции — школьники. Для них найти деньги в пачке снеков — почти как выиграть в лотерею. Видео с распаковками моментально разлетаются, пачки покупают «на удачу», а сам продукт обсуждают гораздо активнее, чем любую классическую рекламу.

Фактически производитель сделал ставку не на обещания, а на мгновенную эмоцию. Минимальные вложения — максимум шума. Никаких сложных концепций: купил, открыл, порадовался, рассказал друзьям.

Вопросов, конечно, тоже хватает — например, насколько соблюдаются санитарные условия в таком производстве. Но факт остаётся фактом: простой и нестандартный ход превратил обычные сухарики в вирусный товар.

Иногда самый эффективный маркетинг — это не «продать идею», а дать покупателю что-то осязаемое. Желательно — наличными.