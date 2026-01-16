ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области

«ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области», — говорится в сообщении.
Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед» и ООО «СВ-Фарм 36». Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.
В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, добавили в службе.