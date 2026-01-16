Главные приметы февраля 2026: каким будет последний месяц зимы

Макарьев цикл (1−2 февраля). Дни Макария Великого и Ефимия считались отправной точкой всего месяца. По солнцу, метелям и снегу судили о характере февраля в целом и о будущем урожае хлебов. Максимов и Тимофеев рубеж (3−4 февраля). Дни Максима Исповедника и Тимофея связывали с первыми признаками перелома зимы. Заря, закат и дневное солнце подсказывали, насколько суровыми будут морозы и когда ждать весенних перемен. Агафьев и Ксеньин полузимник (5−6 февраля). Агафий-полухлебник и Ксения-полузимница символизировали середину зимы. По морозам судили о будущем августе, а по погоде — о том, будет ли весна ранней или затяжной. Григорьево-Федоровские дни (7−8 февраля). Григорьев день и Федор-поминальник были связаны с домашним очагом и будущей зимой. Погода и огонь в печи подсказывали, какой будет сырость, холод и устойчивость климата в течение года. Златоустьев и Ефремов период (9−10 февраля). Дни Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина считались временем ветров и снегопадов. Эти даты использовали для прогнозов сырого года и частых осадков. Лаврентьево-Васильевский переход (11−12 февраля). Лаврентьев и Васильев дни связывали с наблюдениями за холодом, снегом, птицами и ветром. По этим признакам гадали о лете и дождливости сезонов. Никитин и Трифонов цикл (13−14 февраля). Никита-пожарник и Трифон считались «птичьими» днями. Крики ворон, галок и звездное небо использовали для предсказания метелей и сроков прихода весны. Сретение Господне (15 февраля). Главный народный праздник февраля и ключевая точка месяца. Считался встречей зимы и весны. Солнце, метель или капель в этот день определяли характер всей предстоящей весны и будущий урожай. Семеновско-Никольская стужа (16−19 февраля). Дни Семена и Анны, Николин день, а также Агафья и Вукол объединяли приметы о сильных морозах, инеях и туманах. Считалось, что именно в этот период закладывается тепло весны и жара лета.