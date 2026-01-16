Ричмонд
ФСБ: Спецслужбы Киева через чаты знакомств втянули четырех подростков в диверсии

В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины вербуют подростков.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы Украины вовлекли четверых подростков в Москве в террористическую деятельность через сайты знакомств с девушками. Об этом сообщили в ФСБ.

Отмечается, что подростки в возрасте 15−17 лет по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров.

Оказалось, что подростки были в группах знакомств в соцсетях и иностранных мессенджерах и знакомились с девушками, высылали им координаты школ, торговых центров и адресов проживания.

После этого с ними связывались якобы полицейские и сообщали им, что переданные данные ВСУ использовали для ударов дронами. Чтобы избежать ответственности, заставляли проводить диверсии.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами диверсионно-террористический акт в Санкт-Петербурге. Его должны была совершить 60-летняя бабушка, которую они обучили и вооружили бомбой и пистолетом Макарова с глушителем.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала россиян не применять мессенджеры Telegram и WhatsApp* для общения с незнакомыми контактами.

* Принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.