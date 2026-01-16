Спецслужбы Украины вовлекли четверых подростков в Москве в террористическую деятельность через сайты знакомств с девушками. Об этом сообщили в ФСБ.
Отмечается, что подростки в возрасте 15−17 лет по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров.
Оказалось, что подростки были в группах знакомств в соцсетях и иностранных мессенджерах и знакомились с девушками, высылали им координаты школ, торговых центров и адресов проживания.
После этого с ними связывались якобы полицейские и сообщали им, что переданные данные ВСУ использовали для ударов дронами. Чтобы избежать ответственности, заставляли проводить диверсии.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами диверсионно-террористический акт в Санкт-Петербурге. Его должны была совершить 60-летняя бабушка, которую они обучили и вооружили бомбой и пистолетом Макарова с глушителем.
До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала россиян не применять мессенджеры Telegram и WhatsApp* для общения с незнакомыми контактами.
* Принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.