В Иркутске скончался известный ученый-юрист Анвар Хаснутдинов

14 января 2026 года, не дожив 12 дней до 89 лет, ушёл из жизни Анвар Хаснутдинов — один из ведущих учёных-юристов Иркутска, доктор юридических наук, профессор. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе БГУ, он был признанным специалистом в области гражданского, транспортного права, банкротства и регулирования рынка ценных бумаг.
— Анвар Хаснутдинов прошёл долгий профессиональный путь. Он начинал как юрист в государственных органах, а с 1965 года посвятил себя преподаванию. Работал в Иркутском государственном университете, возглавлял кафедры, был проректором и директором юридических институтов, а в последние годы преподавал в Байкальском государственном университете, — рассказывают его коллеги.
Он читал лекции не только в российских, но и в зарубежных университетах, включая Германию и Монголию. Под его руководством защитили диссертации 20 аспирантов, в том числе из Вьетнама и Монголии. Профессор был награждён медалями Анатолия Кони, «300 лет Прокуратуре России» и монгольской медалью «Дружба».
Прощание состоится 20 января в 14:00 в ритуальном зале по улице Тимирязева, 38/1. Родные просят не приносить цветы и венки.
