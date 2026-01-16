В Иркутске скончался известный ученый-юрист Анвар Хаснутдинов

Он читал лекции не только в российских, но и в зарубежных университетах, включая Германию и Монголию. Под его руководством защитили диссертации 20 аспирантов, в том числе из Вьетнама и Монголии. Профессор был награждён медалями Анатолия Кони, «300 лет Прокуратуре России» и монгольской медалью «Дружба».