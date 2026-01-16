Минтруда сказало, оплатят ли больничный белорусам, которые уволились и заболели. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве ответили на вопрос, можно ли получить оплату по больничному, если сотрудник уволился и заболел. И уточнили, что это возможно, однако в одном особом случае:
«Если вы уволились, а в течение 30 дней после увольнения серьезно заболели (больничный длится 30 дней или больше), то вы можете получить больничный».
В Минтруда обратили внимание, что увольнение должно быть по уважительной причине. К примеру, выход на пенсию, зачисление в учебное заведение, переезд к мужу/жене. И пояснили, что решение о выплате принимается не автоматически, а специальной комиссией в Фонде соцзащиты.
Еще одно из условий звучит так:
«Не заплатят, если в этот период вы уже получаете пенсию или работаете по договору (ГПД)».
В ведомстве сообщили, что если сотрудник заболел сразу же после увольнения, но на меньший срок, чем 30 дней, то пособие не будет выплачено.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко.
Тем временем Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира.
Кроме того, в Минске российский певец Стас Пьеха рассказал о причинах долгой разлуки с сестрой и побегах в детдом от бабушки Эдиты Пьехи: «Мы по именам друг друга называли».