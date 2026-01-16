Минтруда сказало, оплатят ли больничный белорусам, которые уволились и заболели

В Минтруда обратили внимание, что увольнение должно быть по уважительной причине. К примеру, выход на пенсию, зачисление в учебное заведение, переезд к мужу/жене. И пояснили, что решение о выплате принимается не автоматически, а специальной комиссией в Фонде соцзащиты.