Соцфонд выплатит хабаровским семьям пособия в новом размере

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2026 года отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО автоматически пересчитало размер ежемесячного единого пособия. Его получают родители 139 тысяч детей и 4 тысячи беременных женщин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как известно, размер пособия на детей до 17 лет, а он зависит от дохода семьи, может составлять 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Так вот после нынешнего повышения он составляет в Хабаровском крае -в первом случае 11 879 рублей, во втором варианте — 17 818,5 рублей, в третьем — 23 758 рублей.
Для беременных женщин размер пособия рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. После традиционного январского повышения он составляет в Хабаровском крае соответственно — 12 593 рубля, 18 889,5 рублей и 25 186 рублей.
Пособие зависимости от уровня доходов семьи. Чем он меньше, тем, понятно, больше размер государственной помощи. Расчет тут такой. С учетом пособия доход на каждого члена семьи должен быть не меньше регионального прожиточного минимума на душу населения.
В 2026 году он установлен в размере 23 106 рублей.
Выплаты в новых размерах за январь семьи получат в начале февраля. Дело в том, что единое пособие перечисляется в каждом новом месяце за предыдущий.
Консультацию по услугам Социального фонда можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный), региональная линия работает в пн. -чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00.