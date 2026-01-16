В микрорайоне Мамайка в Сочи построят новый детсад на 155 мест

Проектом предусмотрены меры по обеспечению безопасности — ограждение территории, два отдельных въезда и входа, контрольно-пропускной пункт на главном входе, а также создание безбарьерной среды с пандусами и лифтами для маломобильных посетителей. Архитектурное решение разработало бюро «Архивиста», входящее в Alias Group. Детский сад будет стилистически увязан с застройкой жилого комплекса, но при этом оформлен как самостоятельный объект с собственным фасадным и цветовым решением.