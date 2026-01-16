В микрорайоне Мамайка в Сочи построят новый детсад на 155 мест

Согласно проектной документации, трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами общей площадью более 1,6 тыс. кв. м рассчитано на восемь возрастных групп. Территория дошкольного учреждения площадью свыше 6 тыс. кв. м будет благоустроена: для каждой группы предусмотрены отдельные игровые зоны с теневыми навесами, а также спортивные площадки с резиновым покрытием и оборудованием.
Проектом предусмотрены меры по обеспечению безопасности — ограждение территории, два отдельных въезда и входа, контрольно-пропускной пункт на главном входе, а также создание безбарьерной среды с пандусами и лифтами для маломобильных посетителей. Архитектурное решение разработало бюро «Архивиста», входящее в Alias Group. Детский сад будет стилистически увязан с застройкой жилого комплекса, но при этом оформлен как самостоятельный объект с собственным фасадным и цветовым решением.
В компании подчеркивают, что строительство социальных объектов одновременно с жильем соответствует принципам комплексного развития территорий и направлено на формирование сбалансированной городской среды.