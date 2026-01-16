Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце появилась новая крупная корональная дыра

По словам ученых, она напоминает огромную перевернутую цифру «1».

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Крупная корональная дыра размером около 1 млн км сформировалась на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру “1”, хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота “цифры” около миллиона километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «оккупация» Солнца корональными дырами началась еще в 2025 году, что привело к резкому росту числа магнитных бурь.

«Никаких признаков изменения данной тенденции нет — достаточно посмотреть на сегодняшнее Солнце. Ожидается, что число магнитных бурь в новом году превысит значения предыдущего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет. Эти два года также будут благоприятны для наблюдения северных сияний.