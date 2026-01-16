В Уфе пройдут первые в 2026 году сельхозярмарки: их организуют уже в эти выходные

В предстоящие выходные, 17 и 18 января, в Уфе вновь развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут купить мясо, овощи и другие продукты напрямую у производителей из Башкирии.
Как сообщает администрация Уфы, в субботу торговые ряды будут организованы на трех площадках:
— на площадке по улице Рабкоров, 20;
— перед Дворцом спорта на улице Зорге;
— на площади имени Серго Орджоникидзе на улице Первомайской.
В воскресенье ярмарки продолжат работу на тех же самых площадках. График работы в оба дня — с 09:00 до 16:00.
К участию в ярмарках приглашаются все республиканские сельхозтоваропроизводители, желающие представить свою продукцию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.