В Уфе пройдут первые в 2026 году сельхозярмарки: их организуют уже в эти выходные

17 и 18 января в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 17 и 18 января, в Уфе вновь развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут купить мясо, овощи и другие продукты напрямую у производителей из Башкирии.

Как сообщает администрация Уфы, в субботу торговые ряды будут организованы на трех площадках:

— на площадке по улице Рабкоров, 20;

— перед Дворцом спорта на улице Зорге;

— на площади имени Серго Орджоникидзе на улице Первомайской.

В воскресенье ярмарки продолжат работу на тех же самых площадках. График работы в оба дня — с 09:00 до 16:00.

К участию в ярмарках приглашаются все республиканские сельхозтоваропроизводители, желающие представить свою продукцию.

