Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: список

Адреса расположения купелей:
Тракторозаводский район — напротив жилого дома № 4 ул. Грамши;
Краснооктябрьский район — территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
Советский район — Ельшанская набережная (микрорайо Тулака);
Кировский район — набережная им. В. С. Высоцкого;
Красноармейский район — Нижняя терраса набережной р. Волга, монумент В. И. Ленина.
Крещенское купание проходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях — иорданях.
