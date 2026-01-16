Ричмонд
Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: список

В этом году праздничные омовения горожане смогут совершить в 5 иорданях, расположенных в разных районах города, рассказали V102.RU в региональном главке МЧС.

Источник: AP 2024

Адреса расположения купелей:

Тракторозаводский район — напротив жилого дома № 4 ул. Грамши;

Краснооктябрьский район — территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;

Советский район — Ельшанская набережная (микрорайо Тулака);

Кировский район — набережная им. В. С. Высоцкого;

Красноармейский район — Нижняя терраса набережной р. Волга, монумент В. И. Ленина.

Крещенское купание проходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях — иорданях.

