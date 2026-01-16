Городецкий гидроузел планируют запустить в 2026 году

После инцидента специалисты комплексно проверили оголовок — бетонную перемычку, соединяющую камеры шлюзов 15 и 16. Во время строительных работ 22 июля она накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности. Как выяснилось, она не повреждена, поэтому восстановительные работы намерены были завершить 26 июля. Подробнее об аварии мы рассказали в отдельном материале на сайте pravda-nn.ru.