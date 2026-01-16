Глава Таганрога попросила предпринимателей подключиться к уборке снега

Зимняя непогода осложнила в Таганроге транспортное сообщение и возможность передвижения по городу в целом. Во всех районах города со вчерашнего дня ведется активная расчистка улиц, в такой ситуации важно объединить усилия коммунальных служб и бизнес сообщества, отметила глава города Светлана Камбулова.
— Обращаюсь к предпринимателям с просьбой организовать расчистку территорий, прилегающих к зданиям и офисам. Ряд организаций уже проявили инициативу и привели в порядок территории у своих объектов, — отметила Светлана Камбулова.
По обновленной информации городских властей, при ухудшении погоды в Таганроге задействовали девять единиц спецтехники, дороги обработали противогололедной смесью, всего было израсходовано около 200 тонн таких запасов.
Кроме того, значительный объем работы вручную выполнили 58 сотрудников коммунальных предприятий, они работали на пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта.
— Отдельно обращаю внимание, ответственность за содержание придомовых территорий несут УК и ТСЖ. В их обязанности входит очистка дворов, площадок и проездов, посыпка тротуаров песком, удаление сосулек, снега и наледи с крыш. Придомовые территории приводят в порядок более 800 дворников, — добавила Светлана Камбулова.
