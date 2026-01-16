Глава Таганрога попросила предпринимателей подключиться к уборке снега

Зимняя непогода осложнила в Таганроге транспортное сообщение и возможность передвижения по городу в целом. Во всех районах города со вчерашнего дня ведется активная расчистка улиц, в такой ситуации важно объединить усилия коммунальных служб и бизнес сообщества, отметила глава города Светлана Камбулова.