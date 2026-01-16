В Калининграде льготникам разрешат оплачивать проезд в транспорте не только «Волной Балтики»

Получить скидку можно будет и по обычной банковской карте. Для этого необходимо зарегистрировать её в системе в МФЦ или на портале «Госуслуги» (если есть техническая возможность), предоставив паспорт, подтверждение регистрации в Калининграде, документ о праве на льготу. После утверждения документов карта будет действовать как проездной.