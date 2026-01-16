Евгений Гришковец назвал Калининград самым зеленым городом в мире

«Я не знаю города зеленее, чем Калининград. Нигде в мире нет такого количества парков и пешеходных маршрутов. Мне так приятно ходить здесь пешком, и я никогда не хожу в наушниках в Калининграде, потому что мне приятно слушать, как звучит этот город», — сказал Евгений Гришковец.