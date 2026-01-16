Ричмонд
Евгений Гришковец назвал Калининград самым зеленым городом в мире

Писатель признался, что любит быть гидом по городу для друзей-туристов.

Источник: правительство Калининградской области

Писатель Евгений Гришковец выступил на творческой встрече в Национальном центре «Россия» в Москве 15 января, его монолог был посвящен Калининграду и тому, какой этот город хороший и привлекательный. В частности, наш город актер назвал самым зеленым в мире.

«Я не знаю города зеленее, чем Калининград. Нигде в мире нет такого количества парков и пешеходных маршрутов. Мне так приятно ходить здесь пешком, и я никогда не хожу в наушниках в Калининграде, потому что мне приятно слушать, как звучит этот город», — сказал Евгений Гришковец.

Он отметил, что любит быть гидом для друзей, которые приезжают в Калининград. А еще любит хвастаться.

«Мне очень нравится показывать, как я живу, нравится хвастаться. А в Калининграде хвастаться очень легко. Это вообще такой город, который легко любить без всяких оговорок. Он прекрасен, дружелюбен, красив и деликатен», — заявил драматург.