Евгений Гришковец назвал Калининград самым зеленым городом в мире

Писатель Евгений Гришковец выступил на творческой встрече в Национальном центре «Россия» в Москве 15 января, его монолог был посвящен Калининграду и тому, какой этот город хороший и привлекательный. В частности, наш город актер назвал самым зеленым в мире.
«Я не знаю города зеленее, чем Калининград. Нигде в мире нет такого количества парков и пешеходных маршрутов. Мне так приятно ходить здесь пешком, и я никогда не хожу в наушниках в Калининграде, потому что мне приятно слушать, как звучит этот город», — сказал Евгений Гришковец.
Он отметил, что любит быть гидом для друзей, которые приезжают в Калининград. А еще любит хвастаться.
«Мне очень нравится показывать, как я живу, нравится хвастаться. А в Калининграде хвастаться очень легко. Это вообще такой город, который легко любить без всяких оговорок. Он прекрасен, дружелюбен, красив и деликатен», — заявил драматург.